Paris. Bei ihrem letzten Auftritt als aktive professionelle Tennisspielerin hat Angelique Kerber das Achtelfinale des olympischen Tennisturniers erreicht. Auf dem Court 14 der Roland-Garros-Anlage setzte sie sich nach einer Spielzeit von zwei Stunden und 16 Minuten in der zweiten Runde 6:4, 3:6, 6:4 gegen die zur Zeit auf Platz 57 der WTA-Weltrangliste geführte Rumänin Jaqueline Cristian durch. Die Silbermedaillengewinnerin der Spiele von Rio triff im Achtelfinale nun auf die für Kanada spielende Nummer 25 der Weltrangliste, Leylah Fernandez. Auch die Zukunft der aktiven Karriere von Rafael Nadal ist ungewiss. Er traf in der zweiten Runde des olympischen Turniers auf den aktuellen Weltranglistenzweiten Novak Đoković. In der 61. Auflage des ewigen Duells zwischen den beiden war der Mallorquiner zunächst chancenlos und lag bereits 1:6, 0:4 zurück, bevor er mit seinen berüchtigten Kämpferqualitäten im zweiten Satz noch einmal zum 4:4 ausglich. Dann durchbrach Đoković zum insgesamt fünften Mal Nadals Aufschlag und verwandelte schließlich seinen ersten Matchball – so wie er das Match eröffnet hatte, mit einem As, zum 6:1, 6:4. Nadal hat an der Seite des amtierenden French-Open- und Wimbledon-Siegers Carlos Alcaraz allerdings noch eine Medaillenchance in der Doppelkonkurrenz. (aha)