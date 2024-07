»Asow«-Regiment sagt Europatournee ab

Ukrinform/dpa Machen einen Rückzieher: Mitglieder des faschistischen "Asow"-Regiments

Berlin. Das faschistische ukrainische »Asow«-Regiment kann doch nicht in Berlin werben. Wie die 3. Sturmbrigade des Regiments am Donnerstag auf ihrem Telegram-Kanal mitteilte, wurde ein entsprechender Termin von den Veranstaltern kurzfristig abgesagt. Man könne nicht für die Sicherheit der Teilnehmer garantieren. Eine Sprecherin der Berliner Polizei bestätigte die Absage am Donnerstag auf Anfrage der Berliner Zeitung.

Ursprünglich sollten im Rahmen eines »informellen Treffens« Soldaten der Brigade, die in den Schlachten um Bachmut, Awdijiwka und Charkiw gekämpft hatten, im Hotel Continental in der Elsenstraße auftreten und um Unterstützung werben. Linke Gruppen hatten eine Absage der Veranstaltung gefordert und zu Gegenprotesten aufgerufen, die auch der Landesverband des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) unterstützte.

Der Berliner Auftritt war als Teil einer Europatour geplant, mit dem die ultrarechte Einheit vor allem Exilukrainer mobilisieren wollte. Doch nun wurden auch die angekündigten Veranstaltungen in Hamburg, Rotterdam, Köln oder Brüssel abgesagt. Zwei Werbetermine kommende Woche in Prag und Vilnius sollen jedoch weiterhin stattfinden. (jW)