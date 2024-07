Kassel. In letzter Minute nachnominiert: Magomed Schachidov wird bei den Olympischen Spielen in Paris in den Ring klettern, berichtete der Deutsche Boxsportverband (DBV) am Donnerstag auf seiner Homepage. Der Halbmittelgewichtler (bis 71 Kilogramm) ist damit der dritte des DBV-Teams. Zuvor hatten sich bereits Maxi Klötzer (bis 50 Kilo­gramm) und Nelvie Tiafack (ab 92 Kilogramm) qualifiziert. Schachidov rückt für einen Boxer aus der Türkei in das Teilnehmerfeld, der wegen Dopingverstoßes vom IOC disqualifiziert wurde. (jW)