Papua-Neuguinea: 26 Tote bei Angriffen

Port Moresby. Bei gewaltsamen Übergriffen auf drei abgelegene Dörfer im Norden Papua-Neuguineas in der vergangenen Woche sind nach Angaben der Vereinten Nationen vermutlich 26 Menschen ums Leben gekommen, darunter 16 Kinder. »Ich bin entsetzt über den schockierenden Ausbruch tödlicher Gewalt in Papua-Neuguinea«, sagte der UN-Menschenrechtsbeauftragte Volker Turk am Mittwoch. Hintergrund des Konflikts seien offenbar Streitigkeiten um Land- und Meeresbesitz sowie Nutzungsrechte. Die Zahl der Toten könnte auf über 50 steigen, während die Behörden nach Vermissten suchen. Zudem seien viele Bewohner in die Flucht getrieben worden. (Reuters/jW)