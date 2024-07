Russland will Marine verstärken

Dmitri Lovetsky/AP/dpa Kriegsschiffe auf der Newa in St. Petersburg bei Proben für die Parade zum Tag der Marine (21.7.2024)

Moskau. Russland will vor dem Hintergrund der Spannungen mit dem Westen seine Seestreitkräfte erheblich verstärken. »Die USA und andere NATO-Staaten bauen ihre militärische Flottenpräsenz in den Weltmeeren, darunter auch in den unmittelbar an Russland angrenzenden Gewässern aus«, sagte Präsidentenberater Nikolai Patruschew. Unter dem Vorwand des Kampfes gegen die Piraterie würden Handelswege blockiert und Güter- und Passagierschiffe unabhängiger Nationen aufgehalten, durchsucht und teilweise beschlagnahmt. Darum müsse Russland seine Flotte modernisieren.

»Die Gewährleistung der ständigen Bereitschaft unserer Flotte zur Abschreckung und zur Verhinderung militärischer Konflikte sowie zum Schutz unseres Landes in Übereinstimmung mit den internationalen Normen ist notwendig«, sagte Patruschew weiter. Der russische Präsident befiehlt demnach, die strategischen Dokumente zur Entwicklung der Kriegsflotte zu überarbeiten. Entsprechende Anweisungen seien an die Ministerien und die Schiffbauunternehmen gegangen. Details zu dem Rüstungsprogramm wurden nicht bekannt. (dpa/jW)