Weltweit heißester Tag seit Beginn der Aufzeichnungen

Victor Medina/Reuters Drei-Wetter-Taft hält nicht mehr: Die Sonne brennt

Paris. Der vergangene Sonntag war nach Angaben des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus der weltweit heißeste Tag seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Durchschnittstemperatur habe 17,09 Grad Celsius betragen, teilte der Copernicus-Klimawandeldienst (C3S) am Dienstag mit. Damit sei der bisherige Rekord vom 6. Juli 2023 um 0,01 Grad Celsius knapp übertroffen worden.

Laut Copernicus könnte der weltweite Tagesrekord in den kommenden Tagen erneut gebrochen werden, bevor die Temperaturen im weltweiten Durchschnitt voraussichtlich sinken. In diesem Jahr sind schon eine Reihe von Temperaturrekorden gefallen. Der vergangene Monat war der heißeste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen. Damit wurde bereits den 13. Monat in Folge ein Temperaturrekord aufgestellt. (AFP/jW)