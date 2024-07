Ramelow denkt Bahn-Reform

Erfurt. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland nach Angaben vom Sonntag erklärt, welche Bahn-Reform er in die Wege leiten würde, wenn er nur könnte. »Die Deutsche Bahn ist eine Aktiengesellschaft und sollte börsenfähig gemacht werden. Also gewinnorientiert«, sagte der Landespolitiker. »Die neue Netzgesellschaft hat die Buchstaben GO dazu bekommen: gemeinwohlorientiert. Aber eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, die Gewinn an den Bundeshaushalt abführen soll, das ist ein Widerspruch in sich.« Zur radikalen Aufspaltung des Konzerns in Netz und Betrieb gebe es keine Alternative. »Das Netz muss als gemeinnütziges Stiftungsvermögen organisiert und systematisch modernisiert werden.« (dpa/jW)