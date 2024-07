Trump empfiehlt sich als »Pro-Bitcoin-Präsident«

Nashville. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat am Sonnabend auf einer Bitcoin-Konferenz in Nashville versprochen, »Pro-Bitcoin-Präsident« zu werden. Im Fall seines Wahlerfolgs im November werde er einen Beirat im Weißen Haus einrichten, der einen »strategischen nationalen Bitcoin-Bestand« verwalten solle. Zudem werde er am ersten Tag im Amt den Chef der US-Börsenaufsicht SEC entlassen. Gary Gensler steht Kryptowährungen skeptisch gegenüber und hat Branchenplayer vor Gericht gebracht. Trump war bis 2022 Kryptogegner. Seitdem behauptet er das Gegenteil. (Reuters/jW)