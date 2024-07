Trump-Attentat: Untersuchung gefordert

Washington. Das US-Repräsentantenhaus hat am Mittwoch (Ortszeit) für die Bildung eines parteiübergreifenden Ausschusses zur Untersuchung des Attentats auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump gestimmt. Die Entscheidung sei einstimmig getroffen worden, so US-Medien. Ein Schütze hatte am 13. Juli bei einer Wahlkampfveranstaltung Trumps vom Dach eines nahegelegenen Gebäudes mehrere Schüsse abgegeben. Ein Zuschauer wurde getötet, zwei weitere schwer verwundet. Der Täter wurde von Einsatzkräften getötet. Die Chefin des Secret Service, Kimberly Cheatle, trat am Dienstag zurück. (dpa/jW)