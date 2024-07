Rekordschäden durch Blitzeinschlag

Berlin. Schäden durch Blitzeinschläge haben 2024 so viele Kosten verursacht wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Gesamtverbands der Versicherer (GDV), Anja Käfer-Rohrbach, erklärte am Donnerstag, die Versicherer hätten für 220.000 Blitz- und Überspannungsschäden insgesamt rund 330 Millionen Euro bezahlt. Demnach stieg die Zahl der Schäden im Vorjahresvergleich um 50.000 an, die Kosten lagen um 80 Millionen Euro höher. Die durchschnittliche Höhe der Schäden lag mit 1.460 Euro auf Rekordhoch. (AFP/jW)