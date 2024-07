Mieten werden wieder deutlich angehoben

Frankfurt am Main. Die Wohnungsmieten haben sich in den Metropolen der BRD wieder deutlich verteuert. Laut einer Analyse der Immobilienspezialisten Jones Lang LaSalle (JLL), über die dpa am Donnerstag berichtete, stiegen Angebotsmieten für Wohnungen in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart und Leipzig im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im Schnitt um 6,3 Prozent. Im zweiten Halbjahr 2023 lag das Wachstum im Jahresvergleich bei 8,2 Prozent. In den übrigen kreisfreien Städten wuchsen die Angebotsmieten um durchschnittlich 8,3 Prozent, im zweiten Halbjahr 2023 waren es 4,8 Prozent. Die größten Zuwächse gab es nun in Berlin mit 11,4 Prozent, gefolgt von Leipzig (9,8 Prozent) und Frankfurt (9,4). (dpa/jW)