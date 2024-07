London. In Paris sorgt ein neuer Dressurskandal für Aufregung. Auch im Trainingslager des deutschen Teams gab es Diskussionen über den Fall der nun gesperrten britischen Olympiasiegerin Charlotte Dujardin wegen eines für den Tierschutz relevanten Trainingsvideos. »Das ist nicht gut für den Dressursport«, sagte Equipechef Klaus Roeser. Fälle von Tierquälerei in den USA und in Dänemark beschäftigen die Dressurszene seit Monaten. Heimlich aufgenommene Videos hatten für Entsetzen gesorgt – so auch jetzt. Der niederländische Anwalt Stephan Wensing hatte den Vorfall im Auftrag einer Mandantin beim Weltverband angezeigt und sagte im ­Guardian: »Charlotte Dujardin war mitten in der Arena. Sie sagte der Schülerin: ›Dein Pferd muss im Galopp die Beine mehr heben.‹ Sie nahm die lange Peitsche und schlug das Pferd mehr als 24mal in einer Minute.« Das Video soll vier Jahre alt sein. (dpa/jW)