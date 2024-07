Frankfurt am Main. Die Deutsche Fußballiga will sich im Streit um den immer dichter gestaffelten Fußballkalender »vermittelnd und kooperativ einbringen«. Die Gesundheit der Spieler »und der Schutz der nationalen Ligen als Herzkammern des Fußballs sind wichtige gemeinsame Anliegen«, sagte DFL-Geschäftsführer Marc Lenz auf Anfrage der dpa. Die DFL begleite als Mitglied der European Leagues deren Beschwerde auf EU-Ebene gegen »die einseitige Festlegung des internationalen Spielkalenders« durch die FIFA. Der Zusammenschluss der Ligen hatte gemeinsam mit der Spielergewerkschaft Fifpro am Dienstag angekündigt, bei der EU-Kommission in Brüssel gegen den Weltverband vorzugehen. (dpa/jW)