Paris. Die Winterspiele 2030 werden in den französischen Regionen Provence-Alpes-Cote d’Azur mit dem Zentrum Nizza und Auvergne-Rhone-Alpes stattfinden, vier Jahre später ist wieder Salt Lake City als Ausrichter an der Reihe. Das entschied das Internationale Olympische Komitee bei seiner Generalversammlung vor den Sommerspielen in Paris. Die Zustimmung für Frankreich erteilte das IOC allerdings unter dem Vorbehalt, dass Regierung und regionale Behörden die bislang noch offenen finanziellen und organisatorischen Garantien gewähren. Erst dann soll der Ausrichtervertrag auch vom IOC unterzeichnet werden. (dpa/jW)