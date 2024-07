US-Wahlkampf: Musk zahlt nicht für Trump

Washington D. C. Techmilliardär Elon Musk hat einen Bericht des Wall Street Journal über finanzielle Zuwendungen für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in Höhe von 45 Millionen US-Dollar pro Monat dementiert. »Ich habe nie gesagt, dass ich 45 Millionen US-Dollar pro Monat an Trump spende«, schrieb Musk auf der Onlineplattform X. Die Zeitung habe völlig falsch berichtet. Der Multimilliardär hatte schon mehrfach seine Sympathie für Trump kundgetan. Nach dem Attentat auf Trump hatte er auf X geschrieben, er unterstütze Trump voll und ganz. (dpa/jW)