Frankreich: Linken-Kandidatin pocht auf Amt

Paris. Die Kandidatin der französischen Linken für das Amt der Premierministerin, Lucie Castets, hat Frankreichs Präsident Macron zu ihrer baldigen Ernennung aufgefordert. Das sagte die 37jährige Finanzexpertin, die in der Öffentlichkeit bislang kaum bekannt war, am Mittwoch dem Sender France Inter. Dabei lehnte sie zugleich eine Zusammenarbeit mit dem Regierungslager ab. Die Parteien des links-grünen Wahlbündnisses Neue Volksfront hatten sich am Vorabend auf Castets geeinigt. Macron will erst nach dem Ende der Olympischen Spiele eine neue Premierministerin oder neuen Premierminister ernennen. (AFP/jW)