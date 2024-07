Spanien nimmt kranke Minderjährige aus Gaza

Madrid. Insgesamt 16 schwerkranke Minderjährige aus dem Gazastreifen sollen in spanischen Krankenhäusern behandelt werden. Eine Lazarettmaschine vom Typ A400 M der Luftwaffe sei bereits in die ägyptische Hauptstadt Kairo geflogen, um die Kinder und Jugendlichen sowie 27 Familienangehörige nach Madrid zu bringen, teilte das Verteidigungsministerium auf Anfrage mit. Es handele sich um Patienten mit schweren Verletzungen durch den Krieg in dem Küstenstreifen sowie um einen Krebspatienten und einen Patienten mit einem schwerwiegenden Herzfehler. Die 16 Kinder und Jugendlichen waren demnach bereits vor längerer Zeit aus dem Gazastreifen nach Ägypten evakuiert worden. Weil der Grenzübergang nach Ägypten geschlossen ist, warten weitere 10.000 verwundete und kranke Patienten darauf, den Küstenstreifen für eine Behandlung im Ausland verlassen zu können. (dpa/jW)