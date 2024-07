Bosch vor Übernahme von US-Klimatechnik

Wetzlar. Bosch plant die größte Übernahme der Unternehmensgeschichte. Für acht Milliarden US-Dollar, rund 7,4 Milliarden Euro, will der Konzern die Klimatechniksparte des US-Konkurrenten Johnson Controls (JC) übernehmen sowie ein Gemeinschaftsunternehmen von JC und dem japanischen Industriekonzern Hitachi. Am Dienstag wurden verbindliche Vereinbarungen unterzeichnet. Der Deal muss noch von den Behörden genehmigt werden. Bosch will 16 Produktions- und zwölf Entwicklungsstandorte mit rund 12.000 Beschäftigten in mehr als 30 Ländern kaufen. Geschäfte, mit denen 2023 rund vier Milliarden Euro Umsatz erzielt wurden, sollen integriert werden in eine Bosch-Tochter mit Sitz in Wetzlar, die 2023 mit 14.600 Mitarbeitenden rund fünf Milliarden Euro Umsatz machte. (dpa/jW)