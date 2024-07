Hamburg. Tennisprofi Alexander Zverev hat die erfolgreiche Titelverteidigung bei seinem Heimturnier in Hamburg knapp verpasst. Der Olympiasieger und Vorjahressieger musste sich am Sonntag in einem denkwürdigen Marathonfinale gegen den aufstrebenden Franzosen Arthur Fils mit 3:6, 6:3, 6:7 (1:7) geschlagen geben. Vor 10.000 Zuschauern im Stadion am Rothenbaum verwandelte der 20jährige Fils nach 3:33 Stunden seinen ersten Matchball. Das derzeit beste deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Puetz hatte zuvor seinen Titel in Hamburg erfolgreich verteidigt und sich vor dem olympischen Turnier in guter Form gezeigt. Das Duo aus Coburg und Frankfurt am Main besiegte die Franzosen Fabien Reboul/Édouard Roger-Vasselin 7:6 (10:8), 6:2. (dpa/jW)