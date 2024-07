Los Angeles. Der US-Amerikaner Nick Dunlap hat ein Kapitel Golfgeschichte geschrieben. Mit seinem Sieg bei den Barracuda Championship hat der 20jährige als erster Golfer in derselben Saison auf der PGA-Tour Turniere als Profi und als Amateur gewonnen. Dunlap hatte sich im Januar als Amateur beim American-Express-Turnier in Kalifornien durchgesetzt, am Sonntag ließ er nun den ersten Erfolg als Profi folgen. Damit ist er auch der erste Golfer seit dem frischgebackenen British-Open-Champion Xander Schauffele 2017, der in einer Rookie-Saison auf der PGA-Tour zweimal gewann. »Ich hätte nie auch nur gedacht, dass das möglich ist«, sagte Dunlap über seine spektakuläre Aufholjagd am Schlusstag in Truckee/Kalifornien, mit der er seine Landsleute Mac Meissner und Vince Whaley auf die Plätze verwies. (sid/jW)