Blackpool. Dartsweltmeister Luke Humphries hat das World Matchplay in Blackpool gewonnen und seine Titelsammlung damit um eine weitere bedeutende Trophäe erweitert. »Cool Hand Luke«, wie Humphries genannt wird, bezwang den Niederländer Michael van Gerwen in einer hochklassigen Partie mit 18:15 und sicherte sich damit neben der Phil Taylor Trophy auch ein Preisgeld von 200.000 Pfund Sterling (knapp 240.000 Euro). Humphries ist in den vergangenen zwölf Monaten der herausragende Spieler auf der Dartstour. Erst vor knapp einem Monat gewann er gemeinsam mit Michael Smith den Titel bei der Team-WM in Frankfurt am Main. (dpa/jW)