EU: Österreich will andere Syrien-Politik

Wien. Vor dem geplanten Treffen der EU-Außenminister am Montag in Brüssel hat Österreich einen Kurswechsel in der Syrien-Politik der Europäischen Union (EU) gefordert. Gemeinsam mit anderen EU-Staaten drang es auf einen Dialog mit Präsident Baschar Al-Assad. Die bisherige EU-Politik gegenüber Syrien sei gescheitert. »Wir müssen als Europäer endlich einsehen, dass es ohne Assad keine Lösung in Syrien geben wird«, betonte der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg in einem am Montag veröffentlichten Welt-Interview. (Reuters/jW)