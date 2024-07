USA: Secret Service räumt Versagen ein

Washington, D. C. Nach dem Attentat auf Expräsident Donald Trump hat ­Secret-Service-Chefin Kimberly Cheatle ein Versagen des Dienstes eingeräumt. Sie übernehme die volle Verantwortung und werde alles unternehmen, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole, sagte Cheatle am Montag in einer Anhörung. Die Attacke wertete sie als schwerstes Versagen des Secret Service seit Jahrzehnten. In den vergangenen Tagen hatte es Kritik an der Vorgehensweise des Sicherheitsdienstes gegeben, unter anderem weil der Schütze auf ein Dach mit direkter Sicht auf Trump gelangen konnte. (dpa/jW)