Frankreich: Tubiana verzichtet auf Kandidatur

Paris. Die französische Klimaexpertin Laurence Tubiana, die für das Amt der Premierministerin im Gespräch war, hat ihren Verzicht auf die Kandidatur erklärt. »Mein Name ist innerhalb der Neuen Volksfront auf Kritik gestoßen«, schrieb sie in einer am Montag veröffentlichten Erklärung. Drei der vier Parteien der Neuen Volksfront (Nouveau Front populaire, NFP) hatten die Vorsitzende der European Climate Foundation als Kandidatin für das Amt der Premierministerin ins Gespräch gebracht. Das linke Wahlbündnis war bei den von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgezogenen Parlamentswahlen Anfang Juli überraschend auf den ersten Platz gekommen. (AFP/jW)