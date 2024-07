+ Update 19:45 +

REUTERS/Maxim Shemetov Riesenaufwand für fiktives Geld: Für das Schürfen von Kryptowährungen werden Unmengen Energie benötigt

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat angesichts des hohen Stromverbrauchs vor dem Schürfen von Kryptowährungen in seinem Land gewarnt. Derzeit würden »fast 1,5 Prozent des gesamten Stromverbrauchs« auf das Konto des sogenannten Kryptominings gehen, sagte Putin in einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit Regierungsvertretern am Mittwoch.

Russland ist eines der wichtigsten Länder für das Schürfen neuer Kryptomünzen. Die Betreiber Tausender, oft in großen Hallen untergebrachter Computer validieren dabei Transaktionen und erhalten im Gegenzug neue Kryptowährung. Der Kreml steht der unregulierten Industrie skeptisch gegenüber, und die Duma beschäftigt sich derzeit mit einem Gesetz zur Verschärfung der Kontrolle. Der dem russischen Parlament vorliegende Entwurf sieht eine Limitierung zugelassener Miningunternehmen vor und erlaubt es der Regierung, das Mining in bestimmten Regionen zu verbieten. (AFP/jW)