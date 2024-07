Weltbild-Töchter melden Insolvenz an

Jens Büttner/dpa

Augsburg. Eine Reihe von Tochterunternehmen der Weltbild-Gruppe hat nach dem Mutterkonzern Insolvenz angemeldet. Der Buch-Versandhändler Bücher.de stellte am Dienstag einen entsprechenden Antrag, wie aus Bekanntmachungen des Amtsgerichts Augsburg hervorging. Am Vortag hatten dies bereits die Weltbild-Töchter Jokers, D2C Logistics, D2C digital, Fitz & Huxley Commerce und Kinderwelt Tausendkind getan. Die Unternehmen sind auf den Onlinehandel mit Büchern, Rucksäcken, Taschen und Kinderartikeln spezialisiert. Sie kämpfen mit Lieferkettenproblemen, Kostensteigerungen und der Konkurrenz vor allem asiatischer Onlinehändler. 2014 hatte Weltbild schon einmal Insolvenz angemeldet, nachdem die katholischen Gesellschafter - darunter zwölf Bistümer - kein weiteres Geld für die Sanierung bereitstellen wollten. Später übernahm die Beratungs- und Investmentgruppe Droege die Mehrheit an Weltbild. Ein Erhalt der Konzernstruktur ist angesichts der Insolvenzen unwahrscheinlich. (AFP/jW)