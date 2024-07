Wladimir Putin eröffnet Autobahnen

Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Wladimir Putin (r.) am Dienstag im Lada Aura auf der neuen Autobahn

Twer. Nach 14 Jahren Bauzeit ist eines der größten russischen Verkehrsprojekte der Gegenwart zum Abschluss gekommen, eine 670 Kilometer lange neue Autobahn zwischen Moskau und St. Petersburg. Am Steuer eines Lada Aura eröffnete Präsident Wladimir Putin am Dienstag das letzte fehlende Teilstück, die Umfahrung der Provinzstadt Twer. Zu diesem Teilstück gehört eine 738 Meter lange Brücke über den Oberlauf der Wolga. Die Pläne für die neue Verbindung hatte Putin 2004 vorgestellt. 2010 hatten die Bauarbeiten begonnen. Die bisherige Trasse zwischen den beiden wichtigsten Städten Russlands führt an vielen Dörfern vorbei und ist nur teilweise als Autobahn ausgebaut. Die neue M-11 allerdings ist fast überall mautpflichtig. Am teuersten ist das erste Teilstück aus Moskau zum Flughafen Scheremetjewo, für das an Wochentagen 795 Rubel (knapp acht Euro) fällig werden. Je nach Tag und Tarif können für die gesamte Strecke mehr als 3.000 Rubel zusammenkommen. In Twer eröffnete Kremlchef Putin am Dienstag eine weitere wichtige Neubaustrecke, wie die Agentur Tass meldete: die Autobahn, auf der die Stadt Togliatti umfahren werden kann, mit einer 3,7 Kilometer langen Brücke über den Unterlauf der Wolga. (dpa/jW)