Bericht: Selenskij will Russland an Konferenz im November beteiligen

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Neue Vorschläge bei der Pressekonferenz des Präsidenten (Kiew, 15.7.2024)

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat am Montag erklärt, dass Russland

auf der nächsten Friedenskonferenz zur Ukraine vertreten sein muss. Laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolou sagte Selenskij bei einer Pressekonferenz in Kiew am Montag, er habe der ukrainischen Regierung aufgetragen, die Veranstaltung bis November dieses Jahres zu organisieren. »Ich denke, dass Vertreter Russlands beim zweiten Gipfel dabei sein sollten«, sagte der Präsident demnach. Eine Konferenz zur Ukraine fand im Juni in der Schweiz ohne die Beteiligung Russlands statt. Sie endete mit der Verabschiedung einer Abschlusserklärung, die von einigen Ländern nicht unterzeichnet wurde, darunter Brasilien, Indien, Südafrika und Saudi-Arabien. (jW)