Vietnams Präsident übernimmt KP-Führung

Hanoi. In Vietnam übernimmt Präsident To Lam vorübergehend auch den Vorsitz der Kommunistischen Partei. Die Partei erklärte am Donnerstag, der amtierende Parteichef Nguyen Phu Trong gebe den mächtigen Posten aus gesundheitlichen Gründen vorläufig ab. Das Politbüro habe den 67jährigen Präsidenten Lam daher auch zum geschäftsführenden Parteichef ernannt, während sich der 80jährige Trong auf seine medizinische Behandlung konzentriere. Lam werde die Arbeit des Zentralkomitees der Partei, des Politbüros und des Sekretariats leiten, hieß es in der Erklärung weiter. (AFP/jW)