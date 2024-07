Baugenehmigungen und Baulandkäufe rückläufig

Wiesbaden. Die Zahl der Baugenehmigungen ist im Mai erneut kräftig gesunken. Dem Statistischen Bundesamt zufolge wurden 17.800 Wohnungen genehmigt, knapp ein Viertel (24,2 Prozent) weniger als ein Jahr zuvor, teilte dpa am Donnerstag mit. In den ersten fünf Monaten wurden demnach rund 89.000 Wohnungen bewilligt, was einem Minus von 21,5 Prozent oder gut 24.000 Wohnungen weniger entspricht. Einer aktuellen Studie des Hamburger Gewos-Instituts gingen auch die Käufe von Bauland insgesamt zurück. So wurden bundesweit rund 46.700 Käufe baureifen Wohnbaulands registriert, 34 Prozent weniger als im Vorjahr. (dpa/jW)