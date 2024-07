Autoindustrie plant Stellenstreichungen

Stuttgart. In der deutschen Automobilindustrie plant mehr als die Hälfte der Unternehmen einer Umfrage zufolge Jobkürzungen. Wie die Unternehmensberatung Horváth unter Führungskräften der Branche ermittelte, rechnen 59 Prozent der Befragten in den kommenden fünf Jahren mit einer Reduzierung der Belegschaft, 14 Prozent sogar mit einer starken Reduzierung. Von einem Personalaufbau gingen dagegen nur 15 Prozent aus. Als Gründe seien vor allem hoher Kostendruck und neue Konkurrenz – vor allem aus China – genannt worden. Ein Viertel der Gesamtinvestitionen der Unternehmen mit Zentrale in der BRD werde hier getätigt. (dpa/jW)