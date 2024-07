Ruanda: Kagame als Präsident wiedergewählt

Kigali. Der langjährige Präsident Paul Kagame ist bei der Wahl in Ruanda dem vorläufigen Endergebnis zufolge mit 99,18 Prozent der Stimmen für eine vierte Amtszeit bestätigt worden. Den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen zufolge kam Kagame bei der Abstimmung am Montag auf mehr Stimmen als bei der Wahl vor sieben Jahren, als 98,79 Prozent der Wähler ihm seine Stimme gaben. Der Vorsitzende der oppositionellen Demokratischen Grünen Partei, Frank Habineza, kam nach Angaben der Wahlkommission vom Donnerstag nur auf 0,5 Prozent der Stimmen, der unabhängige Kandidat Philippe Mpayimana auf gerade mal 0,32 Prozent. (AFP/jW)