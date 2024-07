Pistorius: Mehr Präsenz im All

Uedem. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat die strategische Bedeutung des Weltraums für die »Verteidigungsfähigkeit« der Bundeswehr betont und für mehr Präsenz im All geworben. »Wir brauchen militärische Kontrolle für den Satellitenbetrieb und wir müssen uns stärker aufstellen im Weltraum«, sagte Pistorius bei einem Besuch des 2021 neu aufgestellten Weltraumkommandos der Bundeswehr in Uedem am Niederrhein. Die Bedeutung des jüngsten Kommandos der Bundeswehr sei vielen in der Öffentlichkeit noch gar nicht bewusst. Dabei gehe es etwa um Datensicherheit und Satellitensicherheit, aber auch um die Abwehr von Angriffen auf die Kommunikation. Zu den offiziellen Aufgaben des Kommandos zählen der Schutz und die Überwachung von Satelliten, die militärische Aufklärung sowie die Beobachtung von gefährlichem Weltraumschrott. (dpa/jW)