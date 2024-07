Mainz. Fußballbundesligist FSV Mainz 05 wird Berufung einlegen, nachdem das Arbeitsgericht Mainz die fristlose Kündigung von Fußballprofi Anwar El Ghazi wegen dessen propalästinensischer Instagram-Posts für unwirksam erklärt hat. Der Klub kündigte am Dienstag in einer Mitteilung an, vor das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz zu ziehen, sobald die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt. Nach dem Angriff auf Israel am 7. Oktober hatte El Ghazi in einem dann wieder gelöschten Instagram-Beitrag geschrieben: »Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein.« (dpa/jW)