Tschechien vergibt AKW-Auftrag nach Südkorea

Prag. Ein Milliardenauftrag für den Bau neuer Atomkraftwerke in Tschechien geht nach Südkorea. Der Konzern KHNP sei als Sieger aus der Ausschreibung hervorgegangen, sagte der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala am Mittwoch in Prag. Das Angebot der Südkoreaner sei nach praktisch allen bewerteten Kriterien das bessere gewesen. Um den Großauftrag hatte sich neben KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) auch der französische Atomriese EDF beworben. Man werde zunächst zwei Reaktorblöcke am Standort Dukovany errichten, erklärte Fiala. Die Kosten liegen den Angaben zufolge pro Reaktor bei umgerechnet rund 7,9 Milliarden Euro. (dpa/jW)