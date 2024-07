DR Kongo: M 23 bricht Waffenstillstand

Goma. Eine am 4. Juli ausgerufene zweiwöchige Waffenruhe in der Demokratischen Republik Kongo ist erneut verletzt worden, wie die Infoseite Afrik.com am Mittwoch berichtete. Demnach habe die nach UN-Recherchen von Ruanda unterstützte M-23-Miliz am Montag und Dienstag Ziele in der Provinz Nordkivu bombardiert, wobei sieben Menschen getötet worden seien. Die kongolesische Armee bereite gegenwärtig eine militärische Reaktion vor. In der vergangenen Woche hatte es Kämpfe zwischen der M 23 und einer lokalen Bürgerwehr gegeben. (jW)