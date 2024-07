HRW bescheinigt Hamas Kriegsverbrechen

Tel Aviv. Die Hamas und ihre Verbündeten haben bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) »Hunderte Kriegsverbrechen« begangen. Der am Mittwoch veröffentlichte Bericht wirft den beteiligten palästinensischen Gruppen »vorsätzliche und wahllose Angriffe auf Zivilisten und zivile Objekte, vorsätzliche Tötungen von Personen in Gewahrsam, grausame und andere unmenschliche Behandlung, sexualisierte Gewalt, Geiselnahme, Verstümmelung und Beraubung von Leichen, Einsatz menschlicher Schutzschilde sowie Plünderung und Brandschatzung« vor. Die HRW hatte zuvor auch Kriegsverbrechen von israelischer Seite im Gazakrieg dokumentiert. (AFP/jW)