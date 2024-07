China und Russland starten Manöver

Beijing. China und Russland haben am Mittwoch eine Marineübung im Südchinesischen Meer begonnen. Das Manöver dauere drei Tage, berichteten russische und chinesische Medien. Gemeinsam sollten die Luft- sowie U-Boot-Abwehr geübt werden. Dabei solle auch scharfe Munition genutzt werden. Beide Länder würden jeweils mindestens drei Schiffe einsetzen. Das Manöver fällt in eine Zeit zunehmender Provokationen westlicher Länder auch gegenüber China. Auf dem NATO-Gipfel in Washington war Beijing vergangene Woche aufgefordert worden, seine Zusammenarbeit mit Russland einzustellen. (Reuters/jW)