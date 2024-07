Tausend Stationen mit Megawattsystem

Karlsruhe. Tausend Schnelladestationen reichen, um 2030 mehr als 90 Prozent des E-Lkw-Fernverkehrs in Europa zu versorgen. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Montag veröffentlichte Studie des Fraunhofer-Instituts Karlsruhe. »Die Ergebnisse zeigen, dass sogar weniger Ladestandorte als von der Europäischen Union gefordert fast den gesamten europäischen E-Lkw-Verkehr abdecken würden«, erklärte Studienleiter Patrick Plötz, und bezog sich auf das EU-Mindestziel von »mehr als 2.000 Stationen«. Die Ladestationen müssten allerdings jeweils bis zu 20 Schnelladepunkte mit besonders starkem Megawattladesystem haben, so Plötz. (dpa/jW)