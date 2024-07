China: Welle des »Going Global«

Frankfurt am Main. Der deutsche Maschinenbau ächzt unter zunehmendem Druck aus der Volksrepublik. »Die chinesische Maschinenbauindustrie befindet sich derzeit in einer neuen Welle des ›Going Global‹, die sich durch qualitativ hochwertigere und technologisch fortgeschrittene Produkte zu einem vergleichsweise niedrigen Preis auszeichnet«, sagte der Präsident des Branchenverbands VDMA, Karl Haeusgen, am Montag. 61 Prozent der VDMA-Unternehmen sehen sich laut Haeusgen in fünf Jahren in einer nur durchschnittlichen oder schlechten Wettbewerbssituation. Aktuell seien das nur 37 Prozent der Firmen. (Reuters/jW)