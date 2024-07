Somalia: Neun Tote nach Anschlag

Mogadischu. Beim Public Viewing zur Fußball-EM ist am Sonntag abend in Somalia eine Autobombe explodiert und hat mindestens neun Menschen in den Tod gerissen. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Somalias nationale Nachrichtenagentur Sonna berichtete jedoch, der Sprengsatz sei von der islamistischen Al-Schabab-Miliz plaziert worden. Die Explosion ereignete sich an einem Café im Zentrum der somalischen Hauptstadt Mogadischu, als in dem Lokal gerade zahlreiche Menschen das Finale schauten. (AFP/jW)