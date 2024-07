VW-»Zukunftszentrum« wird abgewickelt

Potsdam. Das Volkswagen Group Future Center in Potsdam – ein Designzentrum mit rund 100 Beschäftigten – wehrt sich gegen die drohende Schließung. Mehr als 50 Beschäftigte protestierten bei einer Kundgebung der IG Metall gegen das Aus für den fast 20 Jahre alten Standort. »Ich möchte eine faire Chance haben«, sagte der Betriebsratsvorsitzende Anno Stake. Die Zufriedenheit der Kunden sei phantastisch gewesen. »Dennoch hat der Konzern am 11. Juni den Entschluss gefasst, den Standort abzuwickeln«, kritisierte der Betriebsratschef. Die Ursache sei, dass dem Standort in den vergangenen eineinhalb Jahren durch konzerninterne Umstrukturierungen rund zwei Drittel des Budgets entzogen worden seien. (dpa/jW)