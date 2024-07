Sachsen: Minister verzögert Abschiebung

Dresden. Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) hat die geplante Abschiebung eines seit mehr als 30 Jahren in der BRD lebenden Roms nach Serbien vorerst gestoppt. »Ich habe angeordnet, den Fall durch die Landesdirektion zu überprüfen«, erklärte Schuster am Montag in Dresden. Laut sächsischem Flüchtlingsrat drohte dem 31jährigen Robert A., an diesem Dienstag abgeschoben zu werden. A. sei kein serbischer Staatsbürger und noch nie in Serbien gewesen. Er spreche kein Serbisch. Der Mann sei im Alter von acht Monaten in die Bundesrepublik gekommen. Trotz abgeschlossener Ausbildung sei ihm bis zuletzt eine Arbeitserlaubnis durch die Ausländerbehörde verweigert worden. (AFP/jW)