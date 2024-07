Richterin stellt Trump-Verfahren ein

Washington, D. C. Eine US-Bundesrichterin hat das Verfahren gegen den früheren Präsidenten Donald Trump zu seiner Dokumentenaffäre eingestellt. In einem am Montag eingereichten Gerichtsdokument begründete Richterin Aileen Cannon ihre Entscheidung damit, dass die Ernennung eines Sonderermittlers zur Untersuchung des Falls unrechtmäßig gewesen sei. Trump war in dem Fall strafrechtlich vor einem Bundesgericht im Bundesstaat Florida wegen der Mitnahme geheimer Regierungsakten in sein Privatanwesen angeklagt gewesen, der Prozess hatte aber noch nicht begonnen. (AFP/jW)