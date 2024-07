Nach Attentat: Beginn des Parteitags der Republikaner

Washington, D.C. Einen Tag nach dem Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung haben die Republikaner am Montag ihren seit langem geplanten Parteitag begonnen. Er findet in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin statt, etwa 50.000 Menschen werden erwartet. Nach dem Attentat gegen Trump werden die Sicherheitsmaßnahmen für den Parteitag besonders scharf sein. Ein Mann hatte am Sonnabend bei einer Wahlkampfrede im Bundesstaat Pennsylvania auf Trump geschossen, ihn am Ohr verletzt und einen Zuschauer erschossen. Der Täter, laut Bundespolizei FBI ein 20 Jahre alter Mann aus der Region, wurde von Einsatzkräften getötet. Diese stehen nun stark in der Kritik. Vor allem steht die Frage im Raum, wie der mit einem Gewehr bewaffnete Täter von Einsatzkräften unbehelligt auf das Fabrikdach klettern konnte. (AFP/dpa/jW)