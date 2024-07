München: Angeklagte bestreitet Putschpläne

München. Im Münchner »Reichsbürger«-Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß hat sich eine angeklagte Astrologin gegen zentrale Anklagevorwürfe gewehrt. Sie bestritt am Freitag insbesondere, eine terroristische Vereinigung mitgegründet und gezielt Kontakte zur Ausspähung des Bundestages vermittelt zu haben. Zudem weist sie in einer von ihren Anwälten vor dem Münchner Oberlandesgericht verlesenen Erklärung zurück, dass die Gruppe einen gewaltsamen Umsturz vorbereitet habe. Sie und sieben weitere mutmaßliche Mitglieder der Reuß-Gruppe stehen seit Juni in München vor Gericht. In Frankfurt am Main wird gegen Reuß und die mutmaßlichen Rädelsführer verhandelt, in Stuttgart gegen mutmaßliche Mitglieder des »militärischen Arms«. (dpa/jW)