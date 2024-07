Brandenburg: CDU-Chef betrunken auf E-Scooter

Potsdam. Brandenburgs CDU-Landes- und Fraktionschef Jan Redmann ist am Donnerstag abend bei einer Fahrt mit dem Elektroroller im Potsdam mit 1,3 Promille von der Polizei kontrolliert worden. Redmann, der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl im September ist, räumte am Freitag einen Fehler ein. Er kündigte zugleich an, Spitzenkandidat bleiben zu wollen. Er habe seinen Führerschein bereits freiwillig abgegeben. »Ich bewerbe mich um das Amt des Ministerpräsidenten«, schrieb Redmann in einer Erklärung. Er sei jemand, »der nicht frei ist von Fehlern und zu ihnen steht, auch wenn es persönlich schmerzhaft ist«. (dpa/jW)