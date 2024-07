Marco Rauch/dpa Hat genug: Renate Künast (Berlin, 18.1.2024)

Berlin. Die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin und Grünen-Chefin Renate Künast will bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr kandidieren. »Es ist jetzt Zeit, um Platz für Jüngere zu machen«, schrieb die Berliner Abgeordnete nach Angaben des Tagesspiegels vom Montag in einem Brief an ihren Kreisverband in Tempelhof-Schönberg. Die 68jährige gehört seit fast vier Jahrzehnten Parlamenten auf Landes- und Bundesebene an. 1985 wurde die Rechtsanwältin erstmals für die damalige Alternative Liste ins Westberliner Abgeordnetenhaus gewählt. Von 2000 bis 2001 war sie Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. Seit 2002 gehörte sie dem Bundestag an. Von 2001 bis 2005 war sie Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft in der »rot-grünen« Regierung. Von 2005 bis 2013 bekleidete sie das Amt der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag. Seit 2021 ist sie Fraktionssprecherin für Ernährung und Landwirtschaft. (AFP/jW)