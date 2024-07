Thüringen: 15 Parteien zur Landtagswahl zugelassen

Martin Schutt/dpa Begehrte Sitzplätze: Plenarsaal des Thüringer Landtags in Erfurt (5.6.2024)

Erfurt. Bei der Thüringer Landtagswahl am 1. September werden 15 Parteien auf dem Wahlzettel stehen. Sie wurden vom Landeswahlausschuss zugelassen, wie der Landeswahlleiter am Freitag nach einer Sitzung des Gremiums mitteilte. 427 Kandidaten bewerben sich auf den Landeslisten um einen Sitz im Landtag. Darunter sind 130 Frauen. Neben den bereits im Landtag vertretenen Parteien Die Linke, AfD, CDU, SPD, Grüne und FDP steht auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zur Wahl, das in Umfragen derzeit bei etwa 20 Prozent und damit nur knapp hinter der CDU gesehen wird. Auch auf dem Wahlzettel stehen unter anderem Piraten, Freie Wähler, die ÖDP und die MLPD.

17 Parteien hatten für die Landtagswahl Listen eingereicht. Nicht zugelassen wurden die PARTEI und die Partei Die Humanisten. Bereits im Vorfeld nicht zugelassen wurde die Gruppierung Bürger für Thüringen der Landtagsabgeordneten und Unternehmerin Ute Bergner (ehemals FDP). Sie wurde wegen fehlender Unterlagen nicht als Partei anerkannt. (dpa/jW)