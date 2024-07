Für Fans des Musikfestivals Melt auf dem einstigen Tagebauareal Ferropolis in Sachsen-Anhalt hieß es am Sonnabend Abschied nehmen. Das Festival werde in diesem Jahr vom 11. bis 13. Juli zum letzten Mal stattfinden, hatten die Macher bereits im Mai mitgeteilt. Das Format sei nicht mehr zeitgemäß und könne den Entwicklungen der vergangenen Jahre nicht standhalten. Das bezog sich auf steigende Kosten, besonders seit der Pandemie, und Schwierigkeiten, ein jüngeres Publikum zu erreichen. Das Festival gab es seit 1997, seit 1999 dient das Ferropolis-Gelände eines ehemaligen Braunkohle-Tagebaus bei Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) mit seinen ausgedienten Baggern als Kulisse. Zum Abschied spielten das Poptrio Sugababes, der Elektroproduzent DJ Koze und die Sängerin Paula Hartmann.(dpa/jW)